Рим Хасанов (Перспектива): В новом году легче будет приобрести жильё Видео
Сегодня, 14:36
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Директор ООО «Перспектива» Рим Хасанов поздравил читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Какие пожелания он высказал, можно узнать, посмотрев это видео.
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