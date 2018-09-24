В правительстве Башкирии обновили перечень приоритетных инвестпроектов

В правительстве Башкирии обновили перечень приоритетных инвестпроектовВидео
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В числе новых проектов - Центр международного туризма в Уфе.
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Центр международного туризма может появиться в Уфе в 2020 году, сообщает телеканал "РБК Уфа". Проект по его созданию на базе горнолыжного комплекса «Олимпик парк» включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Объем вложений - миллиард сто тысяч рублей, количество новых рабочих мест - порядка 300.
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