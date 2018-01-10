На инвестпроекты "Кроношпана" в Башкирии дадут 2 миллиона кубометров леса
О дополнительном выделении леса деревообрабатывающему заводу "Кроношпан" сообщил сегодня депутатам Госсобрания-Курултая министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.
По словам Шарафутдинова, лесосека зарезервирована для двух инвестпроектов "Кроношпана". Ее общая площадь составляет два миллиона кубометров.
Сроки реализации проектов и месторасположение участков министр не уточнил. Ранее глава региона Рустэм Хамитов говорил о том, что австрийская компания Kronospan строит в Башкирии вторую очередь деревообрабатывающих мощностей на 200 млн евро.
В прошедшем году освоение лесов в республике снизилось. По итогам девяти месяцев оно составило 16 % к плану. Годовой план составляет 32,4 %. Расчетная лесосека - 9,1 миллиона кубометров.
По словам министра, по предварительным данным, годовой план будет исполнен. Однако даже если будет так, показатель ниже, чем в предыдущие годы. Так, в 2015 году годовой план составлял 36%. Сокращение объемов освоения Марат Шарафутдинов объяснил плохими погодными условиями и повышением цен на древесину. Остаются неосвоенными около 500 тысяч кубометров леса. По словам министра, это труднодоступные участки.