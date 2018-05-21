В Нефтекамске прошел День 1000 велосипедистов

В Нефтекамске прошел День 1000 велосипедистовВидео
Сегодня, 10:54Рустэм Башкирцев
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Участники велопробега проехали 7 километров.
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Видео: Youtube.com
Сюжеты: Видео
19 мая в Нефтекамске впервые прошел День 1000 велосипедистов. Его участники проехали по главным улицам города семь километров. Также в этот день можно было показать свои силы в фигурном вождении велосипеда и посмотреть на выступление артистов.
Как сообщили Медиакорсети организаторы акции, такой велопраздник будут проводить теперь в Нефтекамске каждый год.
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