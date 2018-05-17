Житель Беларуси Геннадий Пузанкевич добрался до Уфы на велосипеде

Белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич добрался до столицы Башкирии.

27 апреля из города Жодино на простом велосипеде «Аист» под белорусским флагом Геннадий отправился в дальний поход на Дальний Восток. Мы с ним встретились в Уфе.

- Генадий Константинович, по какому маршруту запланирован этот поход? - Стартовал я из Жодино. Проехал Брянск, Орел, Тамбов, Сызрань, Самару.

Геннадий показал лист бумаги, на котором от руки расписан маршрут. Дальше следует Челябинск, Курган, Макушино, Петропавловск, Исилькуль, Новосибирск, Горно-Алтайск, Бийск, Улан-Удэ, Чита, Находка.

Фото: Аман Гюрзаев

Геннадий планирует заехать на кладбище М. Евдокимова и Золотухина.

- В дождливую погоду останавливаетесь? - Нет. У меня же есть легкий дождевик, в котором уже проехал сотни километров в дождливую погоду.

- А ночуете где? - Недалеко от дороги, в лесу. В палатке.

- Каков вес вашего багажа? - Примерно 20-25 кг.

Фото: Аман Гюрзаев

Я попросил у Геннадия прокатиться на его «Аисте». Сделав пару небольших кругов на стоянке вдоль М-5, я был крайне удивлен выносливости и мужественности этого человека. Багаж, который закреплен в задней части велика, усложняет управляемость, а при торможении толкает. Курсовая устойчивость у велика вовсе отсутствует.

- В пути пользуетесь интернетом? - У меня простой кнопочный телефон для поддержки связи с близкими. Карта у меня печатного формата, мне этого вполне хватает для навигации (довольно улыбается).

- А чем питаетесь в пути? - Тем, что Бог даст.

Фото: Аман Гюрзаев

Геннадий остановился на ночлег неподалеку от Уфы. Сегодня он продолжит свой поход, и уже через пару дней ему предстоит пройти Уральские горы.