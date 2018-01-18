Депутат Краснокамского районного Совета рассказал, как он попал в больницу

Напомним, конфликт в Нефтекамске произошел 13 января. По словам депутата Краснокамского района Ильдуса Шамсиярова, он приехал в офис фирмы "Танып" разбираться в ситуации с трактором, который было поврежден их "Камазом". Там его избили.