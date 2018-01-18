Депутат Краснокамского районного Совета рассказал, как он попал в больницу

Депутат Краснокамского районного Совета рассказал, как он попал в больницуВидео
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Очевидец снял видео по горячим следам сразу после конфликта.
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Видео: youtube.com
Напомним, конфликт в Нефтекамске произошел 13 января. По словам депутата Краснокамского района Ильдуса Шамсиярова, он приехал в офис фирмы "Танып" разбираться в ситуации с трактором, который было поврежден их "Камазом". Там его избили.
По словам представителя другой стороны конфликта, депутат угрожал убийством и четыре раза стрелял из травматического пистолета, а повреждения ему были нанесены, когда у него отбирали оружие.
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