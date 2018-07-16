Уфимка порвала свой загранпаспорт, чтобы остаться в Китае навсегда

Уфимка порвала свой загранпаспорт, чтобы остаться в Китае навсегдаВидео
Сегодня, 14:08Зиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Уфы Эльвира захотела остаться в Китае навсегда. По ее мнению, для этого достаточно порвать свой загранпаспорт.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сюжеты: Видео
Свой поступок девушка записала на видео. Ее на телефон сняла другая девушка - подруга Эльвиры, которая во время съемок подначивает ее. Светлана и Эльвира в Китае уже с мая, сообщает портал "Башньюс".
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0