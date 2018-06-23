Владелец завода Foxconn пожаловался на длину рабочего дня в Китае

По словам бизнесмена, из-за нововведений его предприятие терпит убытки. Об этом пишет RNS.

На заводе Foxconn собирают iPhone. Выступая на годовом общем собрании акционеров Терри Гоу заявил, что рабочие сами хотят работать сверхурочно и получать больше денег. Но из-за действий правительства людям платят меньше, а само предприятие недополучает прибыль.

Владелец Foxconn рассказал, что перед праздниками его сотрудники все равно работают сверхурочно. Они нарушают запрет властей и собирают больше гаджетов к распродажам. В других странах такое положение вещей считается нормальным.

В Китае правила переработок намного жестче чем в США и государствах ЕС. Власти Поднебесной действуют неразумно. В пиковые сезоны Foxconn будет работать по правилам США, а в обычное время по законам Китая, отметил Гоу.