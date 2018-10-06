В Башкирии иномарка влетела в автобус, один человек погиб

Накануне, 5 октября, смертельное ДТП произошло на улице Девонской в городе Октябрьском. Подробности сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, 39-летний водитель, управлявший автомобилем Kia Optima, двигался на большой скорости по улице Девонской и на мокрой дороге столкнулся с пассажирским автобусом «Нефаз», ехавшим в попутном направлении.

Водитель иномарки получил настолько сильные травмы, что скончался на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи. Пассажиры автобуса не пострадали.