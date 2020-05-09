«Символ подвига наших земляков»: В Уфе встретили звезду Героя России Шаймуратова

В столицу Башкирии, как и было обещано ранее, в День Победы прибыла Звезда Героя легендарного комдива 112-й Башкирской конной дивизии, генерала-майора Минигали Шаймуратова. По этому поводу глава республики Радий Хабиров поделился своими чувствами и мыслями в социальных сетях.

В частности, руководитель региона рассказал, что изначально ставил цель присвоения Минигали Шаймуратову звания Героя и поблагодарил президента страны и жителей республики за поддержку.

— Второй целью было, пока я глубоко в этом не разобрался — захоронить прах героя в родной земле, чтобы он покоился у себя дома. В том числе с этими целями я побывал в Луганской народной республике. Но вернуть останки генерала домой оказалось невозможно, поскольку он захоронен в братской могиле, а мы не имеем права тревожить память многочисленных его боевых товарищей, лежащих рядом. Поэтому мы будем и дальше ездить поклоняться памяти легендарного комдива туда, где он совершил свой последний подвиг, — сообщил Хабиров.

Глава Башкирии также рассказал, что намерен всячески способствовать поисковикам, которые занимаются безымянными героями Великой Отечественной войны. «Чтобы мы нашли всех. Кого смогли — похоронили, отдав дань уважения», — отметил Радий Хабиров.

По словам Радия Хабирова, несмотря на ситуацию с коронавирусом, буднично принять в Уфе Звезду Героя не смогли.

— Мы встретили награду Героя достойно. С соблюдением мер безопасности, но так, чтобы это событие заметили люди. А для наших граждан важно знать, что Родина помнит тех, кто отдал жизнь за неё. Тех, кто стал примером для потомков. Минигали Шаймуратов — именно такой человек, — считает он.

По словам главы, эта награда — гордость всей республики, символ подвига наших земляков, их несокрушимой силы духа.