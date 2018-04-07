Живой классик татарской эстрады Хамдуна Тимиргалиева завела ютуб-блог

Живой классик татарской эстрады Хамдуна Тимиргалиева завела ютуб-блогВидео
68-летняя певица не уступает известным блогерам: одевается ярко, использует модные словечки.
Народная артистка Татарстана, уроженка деревни Котлыяр Буравеского района Башкортостана остается одной из почитаемых певиц татарской и башкирской эстрады. Она была первой башкирской певицой, переехавшей в Татарстан. Ее считают творческой наследницей Альфии Авзаловой. Недавно она удивила своих поклонников тем, что не отстает от времени: 68-летняя певица начала выпускать собственные видеоблоги.
- Есть те, кто меня ругает за это, есть те, кто безумно хвалит, мол, Хамдуна апа идет в ногу со временем. Мне же не хочется стареть, сейчас пошел 69-й год, 24 мая 2018 года исполнится 69 лет. Пока энергия кипит, не хочу дома сидеть в образе старухи. Я ведь не постарела — ни душа, ни голос... Куда бы ни поехала, везде хорошо встречают, всегда говорят, что счастливы от того, что увидели меня. Вот давно уже не была в Новосибирске, наверное, лет 10, а приехали туда, так люди даже не верят, что это я. Так что пока еще востребована по всей России, - призналась сама певица журналисту издания “Бизнес.Онлайн”.
Главная героиня блога “Хамдунюша” – бросает вызов “открывающим рот”. “Говоря по правде, наш народ, заплатив последние деньги, идет посмотреть на любимого артиста, а не на поющих под фонограмму «певцов», это же можно и по телевидению увидеть, по радио услышать. Люди приходят увидеть живого артиста. Поэтому я и записала свой блог в такой вызывающей форме. Я — это я, а это образ, через который бросаю вызов халтурщикам”, - признается она.
Яркий наряд и косметика, модный сленг, по словам Хамдуны Тимиргалиевой – работа режиссеров видеоблога.