Живой классик татарской эстрады Хамдуна Тимиргалиева завела ютуб-блог

- Есть те, кто меня ругает за это, есть те, кто безумно хвалит, мол, Хамдуна апа идет в ногу со временем. Мне же не хочется стареть, сейчас пошел 69-й год, 24 мая 2018 года исполнится 69 лет. Пока энергия кипит, не хочу дома сидеть в образе старухи. Я ведь не постарела — ни душа, ни голос... Куда бы ни поехала, везде хорошо встречают, всегда говорят, что счастливы от того, что увидели меня. Вот давно уже не была в Новосибирске, наверное, лет 10, а приехали туда, так люди даже не верят, что это я. Так что пока еще востребована по всей России, - призналась сама певица журналисту издания “Бизнес.Онлайн”.