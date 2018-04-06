Первым гостем программы "ХэмДудь" стал башкирский певец Elvin Grey

Первым гостем программы "ХэмДудь" стал башкирский певец Elvin GreyВидео
Народная артистка Татарстана, уроженка Башкортостана Хамдуна Тимиргалиева запустила новый проект "ХэмДудь". Первым гостем стал певец Радик Юлъякшин, он же Elvin Grey.
Народная артистка Татарстана, уроженка Бураевского района Башкортостана Хамдуна Тимиргалиева запустила в сети свой новый проект. Он напоминает популярный ютуб-блог «ВДудь» и называется «ХэмДудь».
Пожилая певица удивила своих поклонников не только необычным форматом проекта, но и внешностью. Она одета по-молодежному, в кроссовках, с розовыми ногтями и губами, в модных очках.
Первым гостем передачи стал певец Радик Юлъякшин.
Земляки поговорили о женитьбе Радика, об армии и о ссорах Радика с коллегой по цеху Салаватом Фатхетдиновым. Передача получилась легкая, веселая и непринужденная.
На вопрос: «Ты какой Grey?», Радик ответил:
- Я Башкирский Grey!
Певица предположила, что его имя взято от имени отца героини Ассоль из книги «Алые паруса». Радик Юлъякшин согласился и добавил, что на улице его всегда называли Элвином.
Так же певец признался, что обязательно женится, когда появится время. Хамдуна поинтересовалась, а почему в таком случае, в его группе нет девушек.
- С девушками работать невозможно! – улыбнулся Радик. – Они должны дома варить суп, а парни – работать.
«ХэмДудь» сохранил острые вопросы в стиле «ВДудь». Выяснилось, что Радик с одного концерта зарабатывает пять миллионов рублей. Также Хамдуне Тимиргалиевой удалось узнать, что кумир башкирских и татарских девушек не был в армии.