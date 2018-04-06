Первым гостем программы "ХэмДудь" стал башкирский певец Elvin Grey

Народная артистка Татарстана, уроженка Бураевского района Башкортостана Хамдуна Тимиргалиева запустила в сети свой новый проект. Он напоминает популярный ютуб-блог «ВДудь» и называется «ХэмДудь».

Пожилая певица удивила своих поклонников не только необычным форматом проекта, но и внешностью. Она одета по-молодежному, в кроссовках, с розовыми ногтями и губами, в модных очках.

Первым гостем передачи стал певец Радик Юлъякшин.

Земляки поговорили о женитьбе Радика, об армии и о ссорах Радика с коллегой по цеху Салаватом Фатхетдиновым. Передача получилась легкая, веселая и непринужденная.

На вопрос: «Ты какой Grey?», Радик ответил:

- Я Башкирский Grey!

Певица предположила, что его имя взято от имени отца героини Ассоль из книги «Алые паруса». Радик Юлъякшин согласился и добавил, что на улице его всегда называли Элвином.

Так же певец признался, что обязательно женится, когда появится время. Хамдуна поинтересовалась, а почему в таком случае, в его группе нет девушек.

- С девушками работать невозможно! – улыбнулся Радик. – Они должны дома варить суп, а парни – работать.