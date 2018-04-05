В соцсети появилось видео Уфы с крыши здания выше 100 метров

В соцсети появилось видео Уфы с крыши здания выше 100 метровВидео
Сегодня, 12:08Разиф Абдуллин
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Это вид с крыши банка "Уралсиб".
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Видео: Разиф Абдуллин, Mkset.ru
Сюжеты: Видео
Видео было снято на встрече в банке с журналистами. Теперь и у вас есть возможность посмотреть на Уфу с высоты 100 метров.
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