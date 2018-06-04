Дети дольщиков «Миловского парка» из Уфы записали видеообращение к властям

В соцсетях появился видеоролик, подготовленный инициативной группой дольщиков ЖК «Миловский парк», на котором записано коллективное обращение к властям с требованием защитить права обманутых людей и особенно их детей, будущее которых, по сути, оказалось под угрозой из-за отсутствия своего жилья.

По словам дольщиков, все обращения, которые были им даны властями в канун президентских выборов, были нарушены. Стройка вновь остановлена и никаких перспектив ее продолжения люди не видят.

- 2500 людей, которые приобрели жилье по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в этом жилом комплексе, оказались брошены на произвол судьбы. Нарушены права наших детей, мы вложили материнский капитал, а нашим детям негде жить! С днем защиты детей! Так защищает права детей наше государство! - подчеркивается в обращении.

В конце видеоролика размещены трогательные кадры детских обращений с просьбой вернуть квартиры и достроить дома.