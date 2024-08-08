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Зона отдыха

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Август
Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу
8 августа, 05:15
Июль
Святые источники Башкирии: целебная вода и легенды, которые стоит услышать
16 июля, 20:33
Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе
8 июля, 11:44
Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков
4 июля, 13:16
Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии
3 июля, 11:45
Июнь
Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу
Чат официального канала администрации Уфы разделился на два лагеря из-за спора об эстетике благоустройства зоны отдыха в районе сада Кирова.
28 июня, 05:49
Мэр Уфы запустил модный тренд
Ратмир Мавлиев опубликовал снимки в новом образе со своих знаменитых утренних велопрогулок.
28 июня, 05:22

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