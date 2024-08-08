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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу

Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу

8 августа 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
Соответствующее распоряжение за подписью главы республики было опубликовано на региональном сайте правовой информации.

ООО «Саликом» получила в аренду земельный участок площадью 8,5 тыс. кв. м. в Караидельском районе Башкортостана. Предприятие, согласно тексту распоряжения, получило участок без проведения торгов.

Так, известно, что ООО «Саликом» намерено реализовать проект туристической базы активного отдыха на природе «Глэмпинг-база „Берег Курая“. Будущий рекреационный объект разместится на территории села Бердяш Байкинского сельсовета.

Отметим, что кадастровая стоимость данного участка составляет свыше 2,1 млн руб. Проект включает в себя строительство глэмпинг-домов, а также причала, стилизованного под цветок курая, где расположатся семь геокуполов. Отмечается, что в моменте на базе смогут разместиться до 56 гостей. Суммарно за год, по оценкам специалистов, глэмпинг смогут посетить порядка 20 тыс. человек.

Проект базы отдыха выглядит следующим образомПроект базы отдыха выглядит следующим образом
Проект базы отдыха выглядит следующим образом
Фото: put-okt.com

Ранее Mkset рассказывал о популярных базах отдыха на территории республики. В частности, основываясь на отзывах отдыхавших, мы выяснили, какие их них больше подойдут любителям активного времяпрепровождения, а какие, напротив, дадут возможность расслабиться и восстановить силы вдали от городской суеты.

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