Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
ООО «Саликом» получила в аренду земельный участок площадью 8,5 тыс. кв. м. в Караидельском районе Башкортостана. Предприятие, согласно тексту распоряжения, получило участок без проведения торгов.
Так, известно, что ООО «Саликом» намерено реализовать проект туристической базы активного отдыха на природе «Глэмпинг-база „Берег Курая“. Будущий рекреационный объект разместится на территории села Бердяш Байкинского сельсовета.
Отметим, что кадастровая стоимость данного участка составляет свыше 2,1 млн руб. Проект включает в себя строительство глэмпинг-домов, а также причала, стилизованного под цветок курая, где расположатся семь геокуполов. Отмечается, что в моменте на базе смогут разместиться до 56 гостей. Суммарно за год, по оценкам специалистов, глэмпинг смогут посетить порядка 20 тыс. человек.
Ранее Mkset рассказывал о популярных базах отдыха на территории республики. В частности, основываясь на отзывах отдыхавших, мы выяснили, какие их них больше подойдут любителям активного времяпрепровождения, а какие, напротив, дадут возможность расслабиться и восстановить силы вдали от городской суеты.