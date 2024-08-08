Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу

Отметим, что кадастровая стоимость данного участка составляет свыше 2,1 млн руб. Проект включает в себя строительство глэмпинг-домов, а также причала, стилизованного под цветок курая, где расположатся семь геокуполов. Отмечается, что в моменте на базе смогут разместиться до 56 гостей. Суммарно за год, по оценкам специалистов, глэмпинг смогут посетить порядка 20 тыс. человек.