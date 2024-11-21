На известного в Уфе адвоката написали заявление в полицию

Posted 21 ноября, 06:58
Published 21 ноября, 06:58
Modified 21 ноября, 07:51
Updated 21 ноября, 07:51
В Башкирии рассматривается заявление в отношении известного в Уфе адвоката Романа Петрова. Редакции известно, что в в полицию обратилась жительница Уфы Евгения Бриллиантовая. (копия имеется. — прим.ред.).
Как указано в документе, в 2023 году адвокат получил от нее 7900 долларов и 1300 евро за представление интересов в суде. Как сообщила заявительница, стороны согласовали, что если решение суда будет не в пользу доверительницы, адвокат вернет деньги.
— Передача средств происходила в кафе «Брауни» в Уфе. По предварительной договоренности, деньги были наличными, в конверте — 7900 долларов и 1300 евро. Петров связался с юристом, который представлял наши интересы в Кассационном суде в Самаре, обговорил линию защиты. Но решение суда было не в нашу пользу. По договоренности Петров должен был вернуть вознаграждение, выплаченное авансом, если его линия защиты не убедит суд, — рассказала Mkset Евгения Бриллиантовая.
Сам Петров на просьбу прокомментировать ситуацию обвинил журналиста в мерзостях и продажности, а также пригрозил иском о защите чести и достоинства.
Отметим, что ранее Роман Петров уже становился героем новостных лент. Он пытался отговорить сотрудника ГАИ выписывать ему протокол за езду в нетрезвом состоянии. В итоге медосвидетельствование он проходить отказался.