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Posted 21 ноября, 06:58

Published 21 ноября, 06:58

Modified 21 ноября, 07:51

Updated 21 ноября, 07:51

На известного в Уфе адвоката написали заявление в полицию

На известного в Уфе адвоката написали заявление в полицию

21 ноября 2024, 06:58
Фото: Photobank Ura Media. 1MI.
В документе сказано, что он взял у уфимки 7900 долларов и 1000 евро, обещал вернуть, если в суде не срастется, но так и не вернул.

В Башкирии рассматривается заявление в отношении известного в Уфе адвоката Романа Петрова. Редакции известно, что в в полицию обратилась жительница Уфы Евгения Бриллиантовая. (копия имеется. — прим.ред.).

Как указано в документе, в 2023 году адвокат получил от нее 7900 долларов и 1300 евро за представление интересов в суде. Как сообщила заявительница, стороны согласовали, что если решение суда будет не в пользу доверительницы, адвокат вернет деньги.

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— Передача средств происходила в кафе «Брауни» в Уфе. По предварительной договоренности, деньги были наличными, в конверте — 7900 долларов и 1300 евро. Петров связался с юристом, который представлял наши интересы в Кассационном суде в Самаре, обговорил линию защиты. Но решение суда было не в нашу пользу. По договоренности Петров должен был вернуть вознаграждение, выплаченное авансом, если его линия защиты не убедит суд, — рассказала Mkset Евгения Бриллиантовая.

Сам Петров на просьбу прокомментировать ситуацию обвинил журналиста в мерзостях и продажности, а также пригрозил иском о защите чести и достоинства.

Отметим, что ранее Роман Петров уже становился героем новостных лент. Он пытался отговорить сотрудника ГАИ выписывать ему протокол за езду в нетрезвом состоянии. В итоге медосвидетельствование он проходить отказался.

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