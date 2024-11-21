На известного в Уфе адвоката написали заявление в полицию

Сам Петров на просьбу прокомментировать ситуацию обвинил журналиста в мерзостях и продажности, а также пригрозил иском о защите чести и достоинства.



Отметим, что ранее Роман Петров уже становился героем новостных лент. Он пытался отговорить сотрудника ГАИ выписывать ему протокол за езду в нетрезвом состоянии. В итоге медосвидетельствование он проходить отказался.