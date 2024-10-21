Известный журналист скончался в Башкирии

Несмотря на три перенесенных инсульта, Ильгиз Ахметьянов не терял оптимизма и продолжал работать над новыми проектами. Он готовился к поездке в Уфу на реабилитацию, но, к сожалению, не успел осуществить свои планы. Ильгиз Ахметьянов, ушел из жизни в воскресенье, 20 октября.