Известный журналист скончался в Башкирии

Posted 21 октября, 04:40
Published 21 октября, 04:40
Modified 21 октября, 08:19
Updated 21 октября, 08:19
Ильгиз Ахметьянов с 1987 по 1991 год и снова с 2005 по 2017 год возглавлял редакцию газеты в селе Малояз, завоевав уважение и симпатию читателей.
Помимо своей работы в журналистике, Ильгиз также проявил себя как успешный предприниматель. В начале 2000-х годов он стал директором типографии, а позже открыл турбазу возле села Урмантау. Как стало известно, это место быстро завоевало популярность среди туристов со всей Республики.
Несмотря на три перенесенных инсульта, Ильгиз Ахметьянов не терял оптимизма и продолжал работать над новыми проектами. Он готовился к поездке в Уфу на реабилитацию, но, к сожалению, не успел осуществить свои планы. Ильгиз Ахметьянов, ушел из жизни в воскресенье, 20 октября.
Как ранее сообщал Mkset, хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерял своего тренера Андрея Давлетова, ушедшего из жизни на 51-м году.