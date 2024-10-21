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Posted 21 октября, 04:40

Published 21 октября, 04:40

Modified 21 октября, 08:19

Updated 21 октября, 08:19

Известный журналист скончался в Башкирии

Известный журналист скончался в Башкирии

21 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
На 67-м году ушел из жизни Ильгиз Ахметьянов, заслуженный работник печати, сообщает в понедельник, 21 октября, редакция «На земле Салавата».

Ильгиз Ахметьянов с 1987 по 1991 год и снова с 2005 по 2017 год возглавлял редакцию газеты в селе Малояз, завоевав уважение и симпатию читателей.

Помимо своей работы в журналистике, Ильгиз также проявил себя как успешный предприниматель. В начале 2000-х годов он стал директором типографии, а позже открыл турбазу возле села Урмантау. Как стало известно, это место быстро завоевало популярность среди туристов со всей Республики.

Фото: На земле Салавата

Несмотря на три перенесенных инсульта, Ильгиз Ахметьянов не терял оптимизма и продолжал работать над новыми проектами. Он готовился к поездке в Уфу на реабилитацию, но, к сожалению, не успел осуществить свои планы. Ильгиз Ахметьянов, ушел из жизни в воскресенье, 20 октября.

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Как ранее сообщал Mkset, хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерял своего тренера Андрея Давлетова, ушедшего из жизни на 51-м году.

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