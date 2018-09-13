В пещере Шульган-таш впервые сыграет Национальный оркестр Башкирии

- Это будет наш первый опыт выступления на такой необычной площадке. Причем, сразу возникла идея обойти несколько залов пещеры на предмет – каково же будет звучание в каждом из них, - рассказал Линар Давлетбаев, художественный руководитель и главный дирижер НОНИ РБ. - Это даст толчок для проведения в дальнейшем там больших концертных программ. Мы надеемся, что в дальнейшем такие концерты станут традицией, ведь это одно из направлений развития событийного туризма в республике!.