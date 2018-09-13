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В пещере Шульган-таш впервые сыграет Национальный оркестр Башкирии

13 сентября 2018, 13:25
Мероприятие пройдет 15 сентября.

Впервые прямо в залах пещеры Шульган-таш 15 сентября сыграет Национальный оркестр народных инструментов Башкирии. Как рассказали организаторы, концерт пройдет в рамках 48-го Всемирного конгресса CИОФФ, который состоится в Уфе с 15 по 25 сентября в преддверии VI Всемирной Фольклориады.

- Это будет наш первый опыт выступления на такой необычной площадке. Причем, сразу возникла идея обойти несколько залов пещеры на предмет – каково же будет звучание в каждом из них, - рассказал Линар Давлетбаев, художественный руководитель и главный дирижер НОНИ РБ. - Это даст толчок для проведения в дальнейшем там больших концертных программ. Мы надеемся, что в дальнейшем такие концерты станут традицией, ведь это одно из направлений развития событийного туризма в республике!.

Оркестр представит 15 произведений, также выступят солисты этно-группы «Ятаган» Ильдар Шакиров (думбыра, ятаган) и Расим Лугаманов (ударные), а также солист-вокалист филармонии Марсель Кутуев.

- Такая практика проходит впервые, главное, что с точки зрения безопасности и технически такой концерт возможен. Посмотрим, что получится, возможно, этот концерт будет первым, но далеко не последним, - отметил директор заповедника Михаил Косарев.

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