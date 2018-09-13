В пещере Шульган-таш впервые сыграет Национальный оркестр Башкирии

Впервые прямо в залах пещеры Шульган-таш 15 сентября сыграет Национальный оркестр народных инструментов Башкирии. Как рассказали организаторы, концерт пройдет в рамках 48-го Всемирного конгресса CИОФФ, который состоится в Уфе с 15 по 25 сентября в преддверии VI Всемирной Фольклориады.
- Это будет наш первый опыт выступления на такой необычной площадке. Причем, сразу возникла идея обойти несколько залов пещеры на предмет – каково же будет звучание в каждом из них, - рассказал Линар Давлетбаев, художественный руководитель и главный дирижер НОНИ РБ. - Это даст толчок для проведения в дальнейшем там больших концертных программ. Мы надеемся, что в дальнейшем такие концерты станут традицией, ведь это одно из направлений развития событийного туризма в республике!.
Оркестр представит 15 произведений, также выступят солисты этно-группы «Ятаган» Ильдар Шакиров (думбыра, ятаган) и Расим Лугаманов (ударные), а также солист-вокалист филармонии Марсель Кутуев.
- Такая практика проходит впервые, главное, что с точки зрения безопасности и технически такой концерт возможен. Посмотрим, что получится, возможно, этот концерт будет первым, но далеко не последним, - отметил директор заповедника Михаил Косарев.