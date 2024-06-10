Краснокнижные животные в Башкирии дали потомство

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Башкирский государственный заповедник в Бурзянском районе республики встречает пополнение. На прошлой неделе там родились двое детенышей маралов — крупных благородных оленей, сообщили в заповеднике.
Впервые маралов в Башкирии завезли ещё в середине прошлого века. Решение о том, чтобы запустить на территорию заповедников было реализовано чуть больше десяти лет назад: часть из них находятся в вольерах, другие — на природе. Маралы включены в Красную книгу РБ.
Летом прошлого года в заповеднике также родился мараленок. О том, как ведут себя мать с детенышем в первые дни и часы после его рождения, Mkset рассказывал здесь.