Краснокнижные животные в Башкирии дали потомство

Впервые маралов в Башкирии завезли ещё в середине прошлого века. Решение о том, чтобы запустить на территорию заповедников было реализовано чуть больше десяти лет назад: часть из них находятся в вольерах, другие — на природе. Маралы включены в Красную книгу РБ.