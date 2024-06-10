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Краснокнижные животные в Башкирии дали потомство

Краснокнижные животные в Башкирии дали потомство

10 июня 2024, 13:26
Фото: Башкирский заповедник/ VK.com
Пополнение случилось у маралов в Башкирском госзаповеднике, сообщили в пресс-служба учреждения.

Башкирский государственный заповедник в Бурзянском районе республики встречает пополнение. На прошлой неделе там родились двое детенышей маралов — крупных благородных оленей, сообщили в заповеднике.

Впервые маралов в Башкирии завезли ещё в середине прошлого века. Решение о том, чтобы запустить на территорию заповедников было реализовано чуть больше десяти лет назад: часть из них находятся в вольерах, другие — на природе. Маралы включены в Красную книгу РБ.

Летом прошлого года в заповеднике также родился мараленок. О том, как ведут себя мать с детенышем в первые дни и часы после его рождения, Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Заповедник#Маралы#Зоология#Пополнение
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