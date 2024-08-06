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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Медведи потеряли страх в Башкирии

Медведи потеряли страх в Башкирии

6 августа 2024, 14:17
Фото: соцсети
В регионе не могут найти управу на свирепых животных, сообщают местные СМИ.

С невиданным нашествием бурых медведей столкнулся заповедник Шульган-Таш в Бурзянском районе Башкортостана. Хищники облюбовали места, где останавливаются туристы — косопалых привлекают объедки от дынь и арбузов, а также другие пищевые отходы.

Директор заповедника признался, что всевозможные способы отпугивания медведей должного эффекта не дают — звери вскоре возвращаются снова. Кадры одного из таких «рейдов» животных публикуют в соцсетях.

Видео: соцсети

Как решать проблему — руководству заповедника пока неясно. Свои надежды они возлагают на муниципальные власти и дирекцию по особо охраняемым территориям. Там уже думают над разработкой соответствующих мер.

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#Общество#Видео#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Заповедник#Животные#Природа#Медведи
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