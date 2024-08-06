Медведи потеряли страх в Башкирии

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
С невиданным нашествием бурых медведей столкнулся заповедник Шульган-Таш в Бурзянском районе Башкортостана. Хищники облюбовали места, где останавливаются туристы — косопалых привлекают объедки от дынь и арбузов, а также другие пищевые отходы.
Директор заповедника признался, что всевозможные способы отпугивания медведей должного эффекта не дают — звери вскоре возвращаются снова. Кадры одного из таких «рейдов» животных публикуют в соцсетях.
Как решать проблему — руководству заповедника пока неясно. Свои надежды они возлагают на муниципальные власти и дирекцию по особо охраняемым территориям. Там уже думают над разработкой соответствующих мер.