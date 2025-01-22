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Задержка

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Январь
Уфимцы получат деньги за плохую погоду
22 января, 13:36
Октябрь 2024
Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы
27 октября 2024, 05:01
Сентябрь 2024
Под Уфой встали поезда
25 сентября 2024, 08:48
Подозрительный самолет не пускают в Уфу
19 сентября 2024, 10:03
В Уфе задержали десятки рейсов
10 сентября 2024, 10:08
Август 2024
«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии
Прибытие электропоезда «Финист» из Белорецка в Уфу задержалось на три часа из-за неисправности, сообщают местные СМИ.
12 августа 2024, 12:50
Июль 2024
Пассажиры провели 14 часов в аэропорту Уфы
29 июля 2024, 10:58
Полёт в Уфу стал испытанием
26 июля 2024, 04:47
Апрель 2024
Рейс из Уфы в Нарьян-Мар задержали на 16 часов
В уфимском аэропорту один из вылетов задержали на 16 часов, следует из данных онлайн-таблицы на сайте воздушной гавани.
17 апреля 2024, 03:57

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