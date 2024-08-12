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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Новый российский поезд вышел из строя в первую поездку в Башкирии

«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии

12 августа 2024, 12:50
Фото: moskvichmag.ru

Новый российский поезд вышел из строя в первую поездку в Башкирии

Прибытие электропоезда «Финист» из Белорецка в Уфу задержалось на три часа из-за неисправности, сообщают местные СМИ.

Как ранее информировал Mkset, новый электропоезд будет курсировать по Республике в выходные дни. Первый рейс «Финиста» на железных дорогах региона состоялся 10 августа — именно в эту поездку произошёл инцидент.

Со слов пассажиров, при остановки у поезда внезапно закрылись двери, которые тут же заклинило. Около десяти минут люди ждали устранения поломки, после чего пассажиров пустили, но ненадолго — вскоре было сообщено, что пассажиров ждёт пересадка. Вместо положенных 21:00 прибытие в Уфу состоялось уже после 00:00.

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Модель электропоезда была запущена в декабре 2023 года. Первый электропоезд поступил в Башкирию в июле 2024 года.

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