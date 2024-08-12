«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии

Со слов пассажиров, при остановки у поезда внезапно закрылись двери, которые тут же заклинило. Около десяти минут люди ждали устранения поломки, после чего пассажиров пустили, но ненадолго — вскоре было сообщено, что пассажиров ждёт пересадка. Вместо положенных 21:00 прибытие в Уфу состоялось уже после 00:00.