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Полёт в Уфу стал испытанием

Полёт в Уфу стал испытанием

26 июля 2024, 04:47
Фото: 1MI
Пассажирам пришлось провести самые «незабываемые» двенадцать часов.

Вылет самолёта из аэропорта Нижневартовска в столицу Башкирии 25 июля задержали почти на длительное время, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, рейс должен был начаться в 20:30, но «по техническим причинам» вылет назначили лишь к утру — около 04:00. Такие данные прокуратура публиковала вечером 25 июля. Между тем табло на сайте Нижневартовского аэропорта гласит, что вылет был вновь перенесён — уже на 10:00. Отметим, что время полёта из Нижневартовска в Уфу составляет в среднем 2 часа 30 минут.

Известно, что билеты на самолёт купили 130 пассажиров. Организацией полёта занимается компания «ЮТэйр». Цена на билет по рейсу Нижневартовск —Уфа под кодом номером UT-152, как следует из данных на сайте компании, начинаются с 9715 ₽. Уральская прокуратура взяла на контроль оказание комплекса услуг пассажирам.

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