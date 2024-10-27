Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы

Известно, что авиарейс под кодовым номером UT 151D проводила компания «ЮТэйр». Покинуть воздушную гавань лайнер должен был ещё в пятницу, 25 октября, в 16:50. Позже рейс перенесли на 20:30 субботы, 26 октября, однако и в этот раз был задержан.