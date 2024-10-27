Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы

Posted 27 октября, 05:01
Published 27 октября, 05:01
Modified 27 октября, 11:49
Updated 27 октября, 11:49
Известно, что авиарейс под кодовым номером UT 151D проводила компания «ЮТэйр». Покинуть воздушную гавань лайнер должен был ещё в пятницу, 25 октября, в 16:50. Позже рейс перенесли на 20:30 субботы, 26 октября, однако и в этот раз был задержан.
В конце концов, улететь из Уфы в Нижневартовск пассажирам удалось только в 00:15 воскресенья, 27 октября.
Как пишет РБК Уфа, задержку рейса в аэропорту им. Мустая Карима объяснили «решением авиакомпании».
Ранее в небе над Уфой «сошёл с ума» пассажирский самолёт. Лайнер, приблизившись к воздушной гавани, внезапно начал кружить над аэропортом.