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Posted 27 октября, 05:01

Published 27 октября, 05:01

Modified 27 октября, 11:49

Updated 27 октября, 11:49

Самолет из Уфы задержали на полтора дня

Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы

27 октября 2024, 05:01
Фото: 1MI

Самолет из Уфы задержали на полтора дня

Вылет самолёта из столицы Башкирии в Нижневартовск задержали почти на полтора дня — следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани им. Мустая Карима.

Известно, что авиарейс под кодовым номером UT 151D проводила компания «ЮТэйр». Покинуть воздушную гавань лайнер должен был ещё в пятницу, 25 октября, в 16:50. Позже рейс перенесли на 20:30 субботы, 26 октября, однако и в этот раз был задержан.

В конце концов, улететь из Уфы в Нижневартовск пассажирам удалось только в 00:15 воскресенья, 27 октября.

Как пишет РБК Уфа, задержку рейса в аэропорту им. Мустая Карима объяснили «решением авиакомпании».

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Ранее в небе над Уфой «сошёл с ума» пассажирский самолёт. Лайнер, приблизившись к воздушной гавани, внезапно начал кружить над аэропортом.

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