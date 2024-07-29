Пассажиры провели 14 часов в аэропорту Уфы

Крайне терпеливыми и не избалованными комфортом оказались 180 пассажиров рейса из Уфы в Калининград. Вылет рейса они прождали почти 14 часов, но жаловаться на задержку перелёта и условия его ожидания люди в Уфе не стали. Хотя, в аэропорту Уфы была развернута мобильная приёмная транспортной прокуратуры.