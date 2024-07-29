Пассажиры провели 14 часов в аэропорту Уфы

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Крайне терпеливыми и не избалованными комфортом оказались 180 пассажиров рейса из Уфы в Калининград. Вылет рейса они прождали почти 14 часов, но жаловаться на задержку перелёта и условия его ожидания люди в Уфе не стали. Хотя, в аэропорту Уфы была развернута мобильная приёмная транспортной прокуратуры.
Напомним, рейс авиакомпании «Северный ветер» должен был вылететь из Уфы в Калининград в 06:40 28 июля. Вылет самолета произошел только в 20:27 28 июля. Причина задержки рейса — поздний прилет борта в Уфу.