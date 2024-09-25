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Posted 25 сентября, 08:48

Published 25 сентября, 08:48

Modified 25 сентября, 08:50

Updated 25 сентября, 08:50

Под Уфой встали поезда

Под Уфой встали поезда

25 сентября 2024, 08:48
Фото: mkset.ru
Задержка в расписании движения составов достигла четырех часов, сообщает в среду, 25 сентября, Минтранс Башкирии.

Два поезда сорвали график движения из-за внезапной поломки под Уфой. Как сообщает Министерство транспорта Башкирии, в неприятную ситуацию попали пассажиры двух железнодорожных составов. Это электричка №6423 «Кропачево — Дема» и поезд дальнего следования №205 «Иркутск — Анапа». Оба состава встали под Уфой, на участке «Кропачево — Дема» Куйбышевской железной дороги, во вторник, 24 сентября.

Задержка в расписании составила около четырех часов. Причину срыва графика транспортники не раскрывают, указывая ею обтекаемые «технические причины». На время вынужденной стоянки под Уфой пассажиров поезда и электрички обеспечили водой и едой.

Поезда помешают движению в Башкирии
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Ранее Минтранс сообщал о возможных перекрытиях дорог для автотранспорта из-за ремонта железнодорожного полотна.

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