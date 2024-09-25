Под Уфой встали поезда

Posted 25 сентября, 08:48
Published 25 сентября, 08:48
Modified 25 сентября, 08:50
Updated 25 сентября, 08:50
Два поезда сорвали график движения из-за внезапной поломки под Уфой. Как сообщает Министерство транспорта Башкирии, в неприятную ситуацию попали пассажиры двух железнодорожных составов. Это электричка №6423 «Кропачево — Дема» и поезд дальнего следования №205 «Иркутск — Анапа». Оба состава встали под Уфой, на участке «Кропачево — Дема» Куйбышевской железной дороги, во вторник, 24 сентября.
Задержка в расписании составила около четырех часов. Причину срыва графика транспортники не раскрывают, указывая ею обтекаемые «технические причины». На время вынужденной стоянки под Уфой пассажиров поезда и электрички обеспечили водой и едой.
Ранее Минтранс сообщал о возможных перекрытиях дорог для автотранспорта из-за ремонта железнодорожного полотна.