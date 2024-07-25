Топ-3 мифа о волках, опровергнутых экспертами

Считается, что исчезновение крупных хищников, таких как волки и медведи гризли, из экосистемы может привести к серьезным последствиям для биоразнообразия и стабильности экосистемы в целом. В отсутствие этих хищников популяции копытных животных, например оленей или лосей, могут значительно увеличиться, что в свою очередь может привести к перегрузке лугов, горных склонов и водно-болотных угодий, а также к ухудшению качества среды обитания для других видов.