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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Последний бой Монсона, волки в деревне и реконструкция проспекта

Последний бой Монсона, волки в деревне и реконструкция проспекта

27 сентября 2023, 16:34
Фото: Антон Губанов
Главные события 27 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

Стало известно о том, что недавно избранный в депутаты Госсобрания Башкирии боец ММА, предположительно, проведёт свой последний поединок в Уфе. Ориентировочно поединок пройдёт во второй половине ноября.

В Башкирии начался отопительный сезон. Отопление уже получили жители Бурзянского района республики.

Мэрия Уфы сообщила, когда на проспекте Октября возобновится движение трамваев. Как стало известно, в планы администрации входит запуск новых скоростных трамваев. Новая транспортная схема включена в генеральный план Уфа до 2042 года.

В Бурзянском районе жители одной из деревень заметили несколько волков, подобравшихся близко в населённому пукнту. Удивительно, но зверей удалось отогнать стаду коров.

В Зилаирском районе завершили расследование по факту аварии, в которой автомобиль без водителя наехал на женщину, сбив её насмерть.

В мэрии заявили о реконструкции участка улицы по проспекту Салавата Юлаева. Все работы взяла на себя компания «Дортрансстрой».

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