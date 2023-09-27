Последний бой Монсона, волки в деревне и реконструкция проспекта

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Стало известно о том, что недавно избранный в депутаты Госсобрания Башкирии боец ММА, предположительно, проведёт свой последний поединок в Уфе. Ориентировочно поединок пройдёт во второй половине ноября.
В Башкирии начался отопительный сезон. Отопление уже получили жители Бурзянского района республики.
Мэрия Уфы сообщила, когда на проспекте Октября возобновится движение трамваев. Как стало известно, в планы администрации входит запуск новых скоростных трамваев. Новая транспортная схема включена в генеральный план Уфа до 2042 года.
Правительство Башкирии сделало важное заявление касательно оплаты обучения для студентов техникумов и колледжей. С этого года обучающиеся имеют возможность получить компенсацию до 50%.
В Бурзянском районе жители одной из деревень заметили несколько волков, подобравшихся близко в населённому пукнту. Удивительно, но зверей удалось отогнать стаду коров.
В Зилаирском районе завершили расследование по факту аварии, в которой автомобиль без водителя наехал на женщину, сбив её насмерть.
В мэрии заявили о реконструкции участка улицы по проспекту Салавата Юлаева. Все работы взяла на себя компания «Дортрансстрой».