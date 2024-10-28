Волки уничтожили отару в Башкирии

В деревне Абдулкаримово, расположенной в живописных горах Баймакского района, произошел неприятный инцидент. По данным «Башинформа», днем, когда многие жители были заняты своими делами, стая волков напала на овец, находившихся на вольном выпасе. Местные жители, заметив происшествие, сразу же сообщили об этом в деревенском чате, где информация быстро распространилась.