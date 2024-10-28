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Posted 28 октября, 04:27

Published 28 октября, 04:27

Modified 28 октября, 08:08

Updated 28 октября, 08:08

Волки уничтожили отару в Башкирии

Волки уничтожили отару в Башкирии

28 октября 2024, 04:27
Фото: FreePik
Шесть овец стали жертвами хищников, сообщает в понедельник, 28 октября, глава Абдулкаримовского сельсовета Альфия Мусина.

В деревне Абдулкаримово, расположенной в живописных горах Баймакского района, произошел неприятный инцидент. По данным «Башинформа», днем, когда многие жители были заняты своими делами, стая волков напала на овец, находившихся на вольном выпасе. Местные жители, заметив происшествие, сразу же сообщили об этом в деревенском чате, где информация быстро распространилась.

— Наш домашний скот находился на вольном выпасе. Вчера днем недалеко от деревни волки загрызли шесть овец, — поделилась Альфия Мусина.
Фото: Башинформ

По ее словам, ветеринар подтвердил факт нападения хищников. Как стало известно, с началом осени волки стали более активными, что вызвало опасения у местных фермеров.

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Как ранее сообщал Mkset, в регионе лошади оказались в центре внимания правоохранительных органов.

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