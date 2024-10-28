Волки уничтожили отару в Башкирии

Posted 28 октября, 04:27
Published 28 октября, 04:27
Modified 28 октября, 08:08
Updated 28 октября, 08:08
В деревне Абдулкаримово, расположенной в живописных горах Баймакского района, произошел неприятный инцидент. По данным «Башинформа», днем, когда многие жители были заняты своими делами, стая волков напала на овец, находившихся на вольном выпасе. Местные жители, заметив происшествие, сразу же сообщили об этом в деревенском чате, где информация быстро распространилась.
— Наш домашний скот находился на вольном выпасе. Вчера днем недалеко от деревни волки загрызли шесть овец, — поделилась Альфия Мусина.
По ее словам, ветеринар подтвердил факт нападения хищников. Как стало известно, с началом осени волки стали более активными, что вызвало опасения у местных фермеров.