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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Башкирии рядом с деревней заметили волков

В Башкирии рядом с деревней заметили волков

27 сентября 2023, 10:54
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Видеороликом произошедшего поделился один из очевидцев.

В социальных сетях распространилось видео интересного содержания: на кадрах видно, как стадо коров воинственно прогоняет со своего пастбища нескольких волков. Гости из леса, кажется, понимают, что в борьбе с домашним скотом им не победить, поэтому предпочитают бежать. По словам автора, происшествие произошло в Бурзянском районе.

Видео: t.me/ufa_rb

Ранее Mkset неоднократно сообщал о появлении медведей в населённых пунктах Башкирии. В МЧС по региону рассказали, каких правил при встрече с дикими зверями стоит придерживаться, чтобы не навлечь на себя беду.

#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Анна Савельева#Волки#Коровы
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