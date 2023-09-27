В Башкирии рядом с деревней заметили волков

В социальных сетях распространилось видео интересного содержания: на кадрах видно, как стадо коров воинственно прогоняет со своего пастбища нескольких волков. Гости из леса, кажется, понимают, что в борьбе с домашним скотом им не победить, поэтому предпочитают бежать. По словам автора, происшествие произошло в Бурзянском районе.