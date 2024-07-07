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Updated Сегодня, 07:28

В озере Максимовском в Уфе утонул 18-летний парень

В озере Максимовском в Уфе утонул 18-летний парень

7 июля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Юноша отправился на озеро вместе с друзьями, чтобы искупаться и отдохнуть у воды, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Жизнь 18-летнего парня трагически оборвалась после купания в озере в Калининском районе Уфы. Юноша приехал в микрорайон Максимовка к родственникам, а далее в компании подростков отправился на озеро Максимовское, чтобы искупаться.

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Отмечается, что резко прыгнул в воду и решил доплыть до противоположного берега озера. Вскоре знакомые потеряли его из виду и поспешили сообщить об этом взрослым.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли тело парня на глубине пяти метров и в нескольких десятках метров от берега.

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