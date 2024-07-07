В озере Максимовском в Уфе утонул 18-летний парень

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Жизнь 18-летнего парня трагически оборвалась после купания в озере в Калининском районе Уфы. Юноша приехал в микрорайон Максимовка к родственникам, а далее в компании подростков отправился на озеро Максимовское, чтобы искупаться.
Отмечается, что резко прыгнул в воду и решил доплыть до противоположного берега озера. Вскоре знакомые потеряли его из виду и поспешили сообщить об этом взрослым.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли тело парня на глубине пяти метров и в нескольких десятках метров от берега.