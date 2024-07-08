Сбежавшая из дома школьница найдена в реке

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Трагедия произошла во время отдыха школьниц на карьере в понедельник, 8 июля. Одна из девочек, нырнув в воду, больше не всплыла. Ее подруга, испугавшись, убежала домой и только спустя несколько часов рассказала взрослым о происшествии. Тело ребенка из воды извлекли водолазы.
Как уточняется, девочки купались без разрешения родителей, что и стало главной причиной трагедии.
— Родителям следует постоянно напоминать детям о необходимости купаться только в отведенных для этого местах и под присмотром взрослых, — напоминают в МЧС Башкирии.
Напомним, 20 июня на реке Уфимке в микрорайоне Инорс утонул подросток. Он спрыгнул в воду с бетонной стенки и был унесен течением. Примечательно, что в этом месте были установлены знаки, запрещающие купание.