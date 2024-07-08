Сбежавшая из дома школьница найдена в реке

Трагедия произошла во время отдыха школьниц на карьере в понедельник, 8 июля. Одна из девочек, нырнув в воду, больше не всплыла. Ее подруга, испугавшись, убежала домой и только спустя несколько часов рассказала взрослым о происшествии. Тело ребенка из воды извлекли водолазы.