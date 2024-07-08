mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Сбежавшая из дома школьница найдена в реке

Сбежавшая из дома школьница найдена в реке

8 июля 2024, 16:43
Фото: БашДТП
Десятилетняя девочка утонула на Миловском карьере в Уфе, где купалась без разрешения родителей, сообщают в соцсетях.
Сюжет
Дети

Трагедия произошла во время отдыха школьниц на карьере в понедельник, 8 июля. Одна из девочек, нырнув в воду, больше не всплыла. Ее подруга, испугавшись, убежала домой и только спустя несколько часов рассказала взрослым о происшествии. Тело ребенка из воды извлекли водолазы.

Как уточняется, девочки купались без разрешения родителей, что и стало главной причиной трагедии.

— Родителям следует постоянно напоминать детям о необходимости купаться только в отведенных для этого местах и под присмотром взрослых, — напоминают в МЧС Башкирии.

Напомним, 20 июня на реке Уфимке в микрорайоне Инорс утонул подросток. Он спрыгнул в воду с бетонной стенки и был унесен течением. Примечательно, что в этом месте были установлены знаки, запрещающие купание.

Читайте также:
Пожар ради хайпа устроили дети в УфеРебенок едва не ослеп в детсаде в УфеВ Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Утонувший
Подпишитесь
Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии
Сегодня, 14:53
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Любовник сварил уфимку в кипятке
Сегодня, 14:22
Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии
Сегодня, 13:59
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Сегодня, 13:43
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии
Сегодня, 13:43