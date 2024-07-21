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Трое мужчин утонули в Башкирии

Трое мужчин утонули в Башкирии

21 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Сразу три происшествия, связанных с гибелью на воде произошли в Республике Башкортостан 20 июля, сообщает Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.

Так, 60-летний мужчина утонул на реке Инзер. Как ранее информировал Mkset, тело пожилого пловца всплыло на пляже — его извлекли очевидцы. Отдыхающие попытались оказать помощь мужчине, однако тот уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть пациента.

В речном канале города Агидель пропал 55-летний мужчина. Его поисками в данный момент занимаются водолазы. Ещё один трагический случай произошёл в Дюртюлинском районе — 58-летний мужчина ушёл под воду при купании в пруду. Его тело также ещё не найдено, спасатели продолжают поиски.

В Башкирии нашли 50 трупов
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Как сообщал Mkset, только за июнь и первую неделю июля в Башкирии утонули 50 человек.

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