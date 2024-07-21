Трое мужчин утонули в Башкирии

В речном канале города Агидель пропал 55-летний мужчина. Его поисками в данный момент занимаются водолазы. Ещё один трагический случай произошёл в Дюртюлинском районе — 58-летний мужчина ушёл под воду при купании в пруду. Его тело также ещё не найдено, спасатели продолжают поиски.