Трое мужчин утонули в Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Так, 60-летний мужчина утонул на реке Инзер. Как ранее информировал Mkset, тело пожилого пловца всплыло на пляже — его извлекли очевидцы. Отдыхающие попытались оказать помощь мужчине, однако тот уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть пациента.
В речном канале города Агидель пропал 55-летний мужчина. Его поисками в данный момент занимаются водолазы. Ещё один трагический случай произошёл в Дюртюлинском районе — 58-летний мужчина ушёл под воду при купании в пруду. Его тело также ещё не найдено, спасатели продолжают поиски.
Как сообщал Mkset, только за июнь и первую неделю июля в Башкирии утонули 50 человек.