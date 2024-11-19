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Урал

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Ноябрь
Теплая аномалия накроет Башкирию
19 ноября, 10:12
Октябрь
Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
22 октября, 11:00
Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии
17 октября, 10:47
Август
Жесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии
В среду, 7 августа, в Белорецком районе произошло серьезное ДТП с участием двух мощных грузовых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа, 12:19
Июль
«Рено» задавил своего водителя в УФе
Столкновение иномарок с неожиданным финалом произошло утром в среду, 24 июля, в районе выезда на федеральную трассу, сообщает городская Госавтоинспекция.
25 июля, 06:19
Июнь
Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»
Второго участника жесткого столкновения иномарки и «Лады Гранты» пытаются спасти врачи, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.
30 июня, 14:39
Апрель
Для жителей Башкирии путь в Комсомол оказался закрыт
Деревня Урал в Баймакском районе оказалась зажата между бурными речными потоками.
5 апреля, 06:35

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