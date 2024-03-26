Башкирских продавцов лишили почти 3 тысяч пачек сигарет

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Нелегальный товар нашли в ходе рейда. Его проводили сотрудники таможни и МВД по РБ в торговых точках. Табак продавали без соответствующих отметок идентификации, акцизных марок.
Он приехал преимущественно из Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. У части товаров страну происхождения установить не удалось.
Всего за прошлый год сотрудники Башкортостанской таможни обнаружили и изъяли из незаконного оборота около 30 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. При этом десятая часть оттуда признана контрафактом.
С 1 апреля 2024 года алкоголь и сигареты внесут в перечень стратегически важных товаров. Незаконный ввоз и реализация будут наказываться санкцией статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ.