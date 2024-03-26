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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Башкирских продавцов лишили почти 3 тысяч пачек сигарет

Башкирских продавцов лишили почти 3 тысяч пачек сигарет

26 марта 2024, 14:56
Фото: 1MI
В Башкирии с начала текущего года таможенники изъяли около 2 780 пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Нелегальный товар нашли в ходе рейда. Его проводили сотрудники таможни и МВД по РБ в торговых точках. Табак продавали без соответствующих отметок идентификации, акцизных марок.

Он приехал преимущественно из Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. У части товаров страну происхождения установить не удалось.

Всего за прошлый год сотрудники Башкортостанской таможни обнаружили и изъяли из незаконного оборота около 30 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. При этом десятая часть оттуда признана контрафактом.

С 1 апреля 2024 года алкоголь и сигареты внесут в перечень стратегически важных товаров. Незаконный ввоз и реализация будут наказываться санкцией статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ.

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#Общество#Башкортостан#Табак#Таможня#Марина Шорина
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