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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

На жительницу Башкирии возбудили уголовное дело за продажу контрафактных сигарет

30 000 пачек контрафакта: сибайчанка построила нелегальный бизнес на миллионы рублей

19 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI

На жительницу Башкирии возбудили уголовное дело за продажу контрафактных сигарет

Факт незаконного хранения и реализации немаркированной табачной продукции выявили в Сибае, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На бизнесвумен из Сибая возбудили уголовное дело за распространение немаркированной табачной продукции. Суммарно было изъято более 30 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму более 3,5 млн рублей.

Фото: Пресс-служба МВД по РБ.

По предварительным данным, нелегальный бизнес женщина начала в августе 2022 года. Товар приобретался в Магнитогорске, а далее распространялся среди частных потребителей и владельцев точек розничной торговли на территории Сибая. Отмечается, что продукцию для дальнейшей реализации женщина хранила дома и в гаражных кооперативах.

В настоящий момент обвиняемая дала признательные показания. По данному факту в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, ранее в Стерлитамаке правоохранители изъяли свыше 4,5 тыс. бутылок различной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ущерб от незаконной деятельности, организованной в кустарных условиях местными жителями, составил свыше 3 млн рублей.

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