30 000 пачек контрафакта: сибайчанка построила нелегальный бизнес на миллионы рублей

По предварительным данным, нелегальный бизнес женщина начала в августе 2022 года. Товар приобретался в Магнитогорске, а далее распространялся среди частных потребителей и владельцев точек розничной торговли на территории Сибая. Отмечается, что продукцию для дальнейшей реализации женщина хранила дома и в гаражных кооперативах.