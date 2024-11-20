Как бросить курить в Международный день отказа от курения

Posted 20 ноября, 04:12
Published 20 ноября, 04:12
Modified 20 ноября, 04:14
Updated 20 ноября, 04:14
Каждый третий четверг ноября в мире проводятся различные акции по борьбе с курением. В этом году Международный день отказа от курения выпадает на 21 ноября.
Смысл этого дня — попытка убедить курильщиков отказаться от пагубной привычки. Повысить осведомленность о негативных последствиях и помочь побороть смертельно опасную зависимость.
В этот день по всей стране, в том числе и в нашей республике, проходят многочисленные профилактические и разъяснительные мероприятия среди населения, особенно для молодежи. Проводятся лекции, демонстрируют фильмы, раздаются брошюры.
Первыми сушеные листья табака закурили коренные жители Северной и Южной Америки. Считается, что первыми курильщиками были шаманы, достигающие транса посредством больших доз табака. Ацтеки применяли листья растений рода Nicotiana tabacum в религиозных церемониях. Любое празднование начиналось с трубки.
После колонизации Америки испанцами курение табака распространилось в Европе и к середине XVII века прочно вошло в обиход многих стран Старого света.
В России табак появился при Иване Грозном, но из-за дороговизны курение прижилось не сразу. Пётр I считал курение «весьма увлекательным и полезным занятием». Именно он легализовал табакокурение в России указом от 11 февраля 1697 года. Согласно которому позволил свободную торговлю табака по всем питейным заведениям страны.
Во второй половине XVIII в России начинают выращивать местный табак.
После Революции 1917 года все фабрики по производству табачных изделий были национализированы. Производство табака продолжилось.
Во времена распада СССР в страну хлынул массированный поток импортных табачных изделий и вместе с ним навязчивая реклама сигарет, навязывавшая пагубную зависимость людям.
— В девяностых курили многие. С экранов телевизоров, модных журналов и рекламных плакатов нам внушали что курить — круто. Причем без разницы, женщина ты или мужчина. Какие только маркетинговые уловки не использовались тогда. Одну сигарету обменивали на полную пачку определенной марки, да еще и с подарками. Эти рекламные акции происходили прямо на улице с участием молодых симпатичных девушек. «Представительница табачной компании» так они представлялись. Многие мои ровесники с тех пор и курят, — Салават М., 49 лет, Уфа.
С 2013 года в России начинается борьба с курением на государственном уровне. В силу вступает закон, полностью запрещающий курение во всех закрытых общественных местах. Запретили рекламу табачных изделий. Неоднократно повышаются акцизы. На сигаретных пачках появляются картинки и надписи, предупреждающие о последствиях курения. В фильмах и видео клипах сигареты и процесс курения стали вырезать или скрывать размытием картинки. Параллельно с этими действиями в России активно популяризируется здоровый образ жизни и спорт. Статистика говорит, что меры оказались действенными. Но, к сожалению, статистика сообщает, что в России курят 50-60% мужчин и каждая десятая представительница женского пола.
Вдыхание табачного дыма быстро доставляет химические вещества, содержащиеся в нем, в легкие, кровь и мозг. Организм курильщика быстро привыкает к наличию никотина в крови. Когда он снижается, человек испытывает желание закурить. Современные методы борьбы с курением предлагают пластыри, жвачки и специальные препараты с никотином.
На официальном портале Минздрава России указаны последствия смертельно опасной привычки.
— Курение поражает почти каждый орган человека. Оно способствует развитию онкологических заболеваний, причем не только дыхательных путей! Каждая сигарета увеличивает риск рака ротовой полости, гортани, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, рака груди, шейки матки и рака других локализаций. Повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний: развивается атеросклероз, сужение артерий, аневризма аорты. В 4 раза увеличивается риск смерти от коронарной болезни сердца. Разумеется, поражается дыхательная система. Особенно велик вред при курении беременных женщин и подростков, говорится на портале, — takzdorovo.ru
Также существуют и другие последствия для здоровья. Так, после хирургического вмешательства у курильщиков чаще развиваются осложнения, связанные с респираторными заболеваниями и плохим заживлением ран. Увеличивается риск переломов костей, развития пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, катаракты. Курение существенно снижает репродуктивную функцию женщин и может привести к импотенции у мужчин.
Получается, что курение фактически управляет вашей жизнью, пагубно влияя на ее качество.
В последние годы значительно увеличилось количество людей, зависимых от электронных сигарет и вейпов. Многие считают, что данная форма курения безобидна для здоровья. В реальности дело обстоит не так. Никотин, каким бы способом он ни проникал в наш организм, наносит ему непоправимый вред. Часто курильщики в попытке бросить вредную привычку переходят от обычных сигарет на электронные. По сути, заменяя один токсичный продукт другим. Но в большинстве случаев такие попытки заканчиваются тем, что курильщики продолжают курить и табачные, и электронные сигареты. Причина в том, что электронные сигареты содержат крайне токсичный синтетический никотин. Они не помогают избавиться, а поддерживают никотиновую зависимость. Свежие исследования выявили, что кроме никотина в электронках содержатся: глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, загустители. Попадая в организм путем вдыхания ароматного пара, наносят серьезный вред.
Если подсчитать, сколько денег в месяц уходит на эту вредную привычку получиться внушительная сумма. Эти деньги можно было потратить на полезные вещи для вас или близких, которые сейчас вынуждены быть пассивными курильщиками.
Например, пачка востребованных сигарет в магазине стоит 150 рублей в месяц. Предположим, человек выкуривает пачку в день и тратит на табачные изделия 4,5 тысячи в месяц. За год же выходит 54 тысячи рублей, потраченных на вред собственному здоровью. Годовой абонемент в обычный фитнес клуб стоит дешевле.
Если не удается усилиями воли отказаться от сигарет, вейпов, электронных сигарет, обратитесь к специалисту. Ни в коем случае не заменяйте одно другим.
Поддержка специалиста и правильно подобранные лекарства — лучший способ бросить курить. Начать заботиться о себе никогда не поздно, каким бы не был стаж курения. Бросив, выигрываете!
За помощью можно обратиться в центр здоровья вашей районной поликлиники или позвонить на телефон горячей линии официального портала Минздрава России о здоровье: 8 800 200 0 200. Поговорите со специалистами, и вам обязательно помогут.