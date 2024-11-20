Как бросить курить в Международный день отказа от курения

В последние годы значительно увеличилось количество людей, зависимых от электронных сигарет и вейпов. Многие считают, что данная форма курения безобидна для здоровья. В реальности дело обстоит не так. Никотин, каким бы способом он ни проникал в наш организм, наносит ему непоправимый вред. Часто курильщики в попытке бросить вредную привычку переходят от обычных сигарет на электронные. По сути, заменяя один токсичный продукт другим. Но в большинстве случаев такие попытки заканчиваются тем, что курильщики продолжают курить и табачные, и электронные сигареты. Причина в том, что электронные сигареты содержат крайне токсичный синтетический никотин. Они не помогают избавиться, а поддерживают никотиновую зависимость. Свежие исследования выявили, что кроме никотина в электронках содержатся: глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, загустители. Попадая в организм путем вдыхания ароматного пара, наносят серьезный вред.