«Да это пшеница!» У жителя Башкирии нашли пожизненный запас насвая

Мужчину, продающего некурительную смесь, заметили на улицах города. Стражи порядка выследили нарушителя и установили его личность, после чего провели на его участке обыск. Как выяснилось, на своей территории горожанин хранил более 70 кг насвая. Сам мужчина до последнего отпирался и заявлял, что в мешках хранит пшеницу.