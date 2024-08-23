«Да это пшеница!» У жителя Башкирии нашли пожизненный запас насвая

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Мужчину, продающего некурительную смесь, заметили на улицах города. Стражи порядка выследили нарушителя и установили его личность, после чего провели на его участке обыск. Как выяснилось, на своей территории горожанин хранил более 70 кг насвая. Сам мужчина до последнего отпирался и заявлял, что в мешках хранит пшеницу.
Нарушителя задержали и доставили. Впрочем, уголовное дело на него не завели — продажа насвая наказывается исключительно статьёй административного кодекса.