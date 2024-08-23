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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Башкирии изъяли 70 кг насвая

«Да это пшеница!» У жителя Башкирии нашли пожизненный запас насвая

23 августа 2024, 13:54
Фото: 1MI

В Башкирии изъяли 70 кг насвая

Нелегальный бизнес закрыли полицейские в Стерлитамаке, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

Мужчину, продающего некурительную смесь, заметили на улицах города. Стражи порядка выследили нарушителя и установили его личность, после чего провели на его участке обыск. Как выяснилось, на своей территории горожанин хранил более 70 кг насвая. Сам мужчина до последнего отпирался и заявлял, что в мешках хранит пшеницу.

Нарушителя задержали и доставили. Впрочем, уголовное дело на него не завели — продажа насвая наказывается исключительно статьёй административного кодекса.

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