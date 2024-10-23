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Спортивные мероприятия

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Октябрь
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября, 05:21
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Сентябрь
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Июль
Олимпиада-2024: как и где смотреть игры, если их не покажут по ТВ?
18 июля, 06:45
Июнь
Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?
6 июня, 12:23
День города в Уфе: программа праздника
5 июня, 13:21

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