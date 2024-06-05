День города в Уфе: программа праздника

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В среду, 12 июня, Уфа отметит свое 450-летие. Уфимцев и гостей башкирской столицы в связи с этим ждет большое количество праздничных мероприятий: общегородских и районных. Подробности праздничной программы (12+) рассказали в мэрии.
Открытый турнир по корэш на кубок Администрации г. Уфа — c 9:00 (Площадь им. С. Юлаева);
Спортивный фестиваль «Из прошлого — в будущее» с 10:00 (ПКиО «Кашкадан»). Кроме того, в 15:00 в парке пройдет спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями;
Церемония вскрытия «Капсулы времени» 1974 г. — 11:30 (Стела «Уфа — город трудовой доблести»);
Праздник: День России, 270-лет со дня рождения С. Юлаева и День города c 12:10
(Площадь им. С. Юлаева);
Открытие после реконструкции территории вокруг оз. Теплое — 14:00 (Инорс);
41-й городской фестиваль по водному туризму «450 Вёсел» — 14:00. Старт: мост через р. Уфа. Финиш: стадион «Водник»;
Городской турслет учащихся «Сәйәхәт-2024» — 14:00 — Лес у ДОЛ «Чайка» (Шафиева, ½);
Городской фестиваль «Люблю тебя, мой город» — 14:00 Сад им. С. Т. Аксакова.
Турнир по футболу c 11:00 (Стадион «Нижегородец», Рижская, 5);
Открытый турнир по мини-футболу c 11:00 (Парк им. И. Якутова);
Праздник в Дёмском районе — с 11:00 до 16:00 (ПКиО «Демский»);
Праздник в Калининском районе с 12:00 до 14:00 (ПКиО «Первомайский»);
Праздник в Ленинском районе с 12:00 до 14:00 (Парк «Волна»);
Праздник в Октябрьском районе с 12:00 до 15:00 (ПКиО «Кашкадан»);
Праздник в Орджоникидзевском районе с 12:00 до 16:00 (Площадь им. С. Орджоникидзе);
Праздник в Советском районе с 12:00 до 19:00 (Парк им. И. Якутова);
Турнир по пляжному волейболу в Советском районе с 12:00 (Стадион «Водник»);
Праздник «Уфа любимая!» в Кировском районе c 14:00 (Сад им. С. Т. Аксакова).
Вход на мероприятия свободный. Отмечается, что программа может измениться.
12+