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Updated Сегодня, 14:57

День города в Уфе: программа праздника

День города в Уфе: программа праздника

5 июня 2024, 13:21
Фото: 1MI
В день города сразу на нескольких площадках пройдут массовые спортивные и развлекательные мероприятия (12+). Подробнее о них рассказали в мэрии.

В среду, 12 июня, Уфа отметит свое 450-летие. Уфимцев и гостей башкирской столицы в связи с этим ждет большое количество праздничных мероприятий: общегородских и районных. Подробности праздничной программы (12+) рассказали в мэрии.

Общегородские мероприятия

Открытый турнир по корэш на кубок Администрации г. Уфа — c 9:00 (Площадь им. С. Юлаева);

Спортивный фестиваль «Из прошлого — в будущее» с 10:00 (ПКиО «Кашкадан»). Кроме того, в 15:00 в парке пройдет спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями;

Церемония вскрытия «Капсулы времени» 1974 г. — 11:30 (Стела «Уфа — город трудовой доблести»);

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Праздник: День России, 270-лет со дня рождения С. Юлаева и День города c 12:10
(Площадь им. С. Юлаева);

Открытие после реконструкции территории вокруг оз. Теплое — 14:00 (Инорс);

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41-й городской фестиваль по водному туризму «450 Вёсел» — 14:00. Старт: мост через р. Уфа. Финиш: стадион «Водник»;

Городской турслет учащихся «Сәйәхәт-2024» — 14:00 — Лес у ДОЛ «Чайка» (Шафиева, ½);

Городской фестиваль «Люблю тебя, мой город» — 14:00 Сад им. С. Т. Аксакова.

Районные мероприятия:

Турнир по футболу c 11:00 (Стадион «Нижегородец», Рижская, 5);

Открытый турнир по мини-футболу c 11:00 (Парк им. И. Якутова);

Праздник в Дёмском районе — с 11:00 до 16:00 (ПКиО «Демский»);

Праздник в Калининском районе с 12:00 до 14:00 (ПКиО «Первомайский»);

Праздник в Ленинском районе с 12:00 до 14:00 (Парк «Волна»);

Праздник в Октябрьском районе с 12:00 до 15:00 (ПКиО «Кашкадан»);

Праздник в Орджоникидзевском районе с 12:00 до 16:00 (Площадь им. С. Орджоникидзе);

Праздник в Советском районе с 12:00 до 19:00 (Парк им. И. Якутова);

Турнир по пляжному волейболу в Советском районе с 12:00 (Стадион «Водник»);

Праздник «Уфа любимая!» в Кировском районе c 14:00 (Сад им. С. Т. Аксакова).

Вход на мероприятия свободный. Отмечается, что программа может измениться.

12+

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