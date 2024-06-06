Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?

Цены на абонементы варьируются в зависимости от уровня трибун и расположения мест. Стоимость абонементов на четвертом уровне начинается от 9150 рублей за место за воротами. Болельщикам, желающим большей комфорта, придется заплатить 15230 рублей за более удобные места на том же уровне. Центральные места на четвертом уровне, с которых открывается отличный вид на игру, обойдутся от 44350 до 48670 рублей.