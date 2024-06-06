Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Хотя новый сезон КХЛ стартует только в начале осени, поклонники «Салавата Юлаева» могут уже сейчас приобрести абонементы и начать планировать свои посещения матчей.
Особый интерес вызвало видео с Килианом Мбаппе, опубликованное клубом в социальных сетях. В ролике Мбаппе, недавно подписавший контракт с мадридским «Реалом», делает неожиданное заявление:
— Несмотря на переход в «Реал», я все-таки буду с уфимскими болельщиками. Сегодня я купил абонемент на матчи «Салавата» в новом сезоне КХЛ. Увидимся на «Уфа-Арене».
Это заявление сопровождается закадровым голосом поверх видео с Мбаппе, что стало приятным сюрпризом для болельщиков.
Продажа сезонных билетов началась 5 июня 2024 года, предоставляя фанатам возможность заранее выбрать лучшие места на стадионе. Сезонные билеты предлагаются в нескольких категориях, в зависимости от расположения мест на трибунах:
Поклонники хоккея могут продлить свои сезонные билеты в интернете на сайте tickets.hcsalavat.ru до 18 августа 2024 года.
Для получения помощи или консультации можно обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-250-22-22 или написать на электронный адрес [email protected].
Юридические лица могут подать запрос на приобретение сезонных билетов, отправив электронное сообщение на адрес [email protected].
Цены на абонементы варьируются в зависимости от уровня трибун и расположения мест. Стоимость абонементов на четвертом уровне начинается от 9150 рублей за место за воротами. Болельщикам, желающим большей комфорта, придется заплатить 15230 рублей за более удобные места на том же уровне. Центральные места на четвертом уровне, с которых открывается отличный вид на игру, обойдутся от 44350 до 48670 рублей.
Цены на абонементы на втором уровне значительно выше. Места за воротами здесь стоят от 14680 рублей, а за другими воротами — от 18300 рублей. Центральные места на втором уровне, обеспечивающие болельщикам лучший обзор на происходящее на льду, обойдутся в сумму от 56430 до 60750 рублей.
Сравнивая цены с прошлым сезоном и другими клубами КХЛ, можно отметить, что ценовая политика «Салавата Юлаева» остается конкурентоспособной. Несмотря на повышение цен на некоторые категории мест, клуб предлагает различные варианты абонементов, что позволяет болельщикам выбрать наиболее подходящий для них вариант.