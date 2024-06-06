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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?

Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?

6 июня 2024, 12:23
Фото: 1MI
Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» один из самых известных и уважаемых клубов Континентальной хоккейной лиги, объявил о начале продаж абонементов на новый сезон 2024/2025.

Хотя новый сезон КХЛ стартует только в начале осени, поклонники «Салавата Юлаева» могут уже сейчас приобрести абонементы и начать планировать свои посещения матчей.

Особый интерес вызвало видео с Килианом Мбаппе, опубликованное клубом в социальных сетях. В ролике Мбаппе, недавно подписавший контракт с мадридским «Реалом», делает неожиданное заявление:

— Несмотря на переход в «Реал», я все-таки буду с уфимскими болельщиками. Сегодня я купил абонемент на матчи «Салавата» в новом сезоне КХЛ. Увидимся на «Уфа-Арене».

Это заявление сопровождается закадровым голосом поверх видео с Мбаппе, что стало приятным сюрпризом для болельщиков.

отя новый сезон КХЛ стартует только в начале осени, поклонники «Салавата Юлаева» могут уже сейчас приобрести абонементы и начать планировать свои посещения матчей.отя новый сезон КХЛ стартует только в начале осени, поклонники «Салавата Юлаева» могут уже сейчас приобрести абонементы и начать планировать свои посещения матчей.
отя новый сезон КХЛ стартует только в начале осени, поклонники «Салавата Юлаева» могут уже сейчас приобрести абонементы и начать планировать свои посещения матчей.
Фото: 1MI

Детали продаж абонементов

Продажа сезонных билетов началась 5 июня 2024 года, предоставляя фанатам возможность заранее выбрать лучшие места на стадионе. Сезонные билеты предлагаются в нескольких категориях, в зависимости от расположения мест на трибунах:

  • На четвертом уровне трибун доступны места у ворот, улучшенные места на том же уровне и премиальные места в центре, обеспечивающие отличный обзор игрового поля.
  • На втором уровне трибун также представлены различные категории мест: у ворот, напротив ворот и премиальные места в центре, которые предоставляют наилучший вид на происходящее.

Поклонники хоккея могут продлить свои сезонные билеты в интернете на сайте tickets.hcsalavat.ru до 18 августа 2024 года.

Для получения помощи или консультации можно обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-250-22-22 или написать на электронный адрес [email protected].

Юридические лица могут подать запрос на приобретение сезонных билетов, отправив электронное сообщение на адрес [email protected].

Хоккейные фанаты могут продлить свои сезонные абонементы онлайн на сайте tickets.hcsalavat.ru до 18 августа 2024 года.Хоккейные фанаты могут продлить свои сезонные абонементы онлайн на сайте tickets.hcsalavat.ru до 18 августа 2024 года.
Хоккейные фанаты могут продлить свои сезонные абонементы онлайн на сайте tickets.hcsalavat.ru до 18 августа 2024 года.
Фото: 1MI

Ценовая политика

Цены на абонементы варьируются в зависимости от уровня трибун и расположения мест. Стоимость абонементов на четвертом уровне начинается от 9150 рублей за место за воротами. Болельщикам, желающим большей комфорта, придется заплатить 15230 рублей за более удобные места на том же уровне. Центральные места на четвертом уровне, с которых открывается отличный вид на игру, обойдутся от 44350 до 48670 рублей.

Цены на абонементы на втором уровне значительно выше. Места за воротами здесь стоят от 14680 рублей, а за другими воротами — от 18300 рублей. Центральные места на втором уровне, обеспечивающие болельщикам лучший обзор на происходящее на льду, обойдутся в сумму от 56430 до 60750 рублей.

Сравнивая цены с прошлым сезоном и другими клубами КХЛ, можно отметить, что ценовая политика «Салавата Юлаева» остается конкурентоспособной. Несмотря на повышение цен на некоторые категории мест, клуб предлагает различные варианты абонементов, что позволяет болельщикам выбрать наиболее подходящий для них вариант.

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