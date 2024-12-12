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Сельскохозяйственные растения

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2024
Новую деревню построят для аграриев в Башкирии
12 декабря, 09:18
Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта
29 августа, 09:19
Какие цветы посадить в августе и сентябре: советы для идеального сада
13 августа, 11:28
Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче
2 июля, 06:00
Ошибки, из-за которых вы останетесь без урожая клубники: раскроем все секреты
20 мая, 07:26
Лучшие сорта томатов в 2024 году — самые неприхотливые и урожайные
22 марта, 16:17
2023
В Башкирии с конца сентября растут цены на яйца и помидоры
27 октября 2023, 05:36
МЧС сделало важное заявление для всех садоводов Башкирии
Садоводам рекомендуется позаботиться о своём хозяйстве в связи с надвигающимися на республику заморозками.
25 августа 2023, 14:48

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