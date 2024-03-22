Лучшие сорта томатов в 2024 году — самые неприхотливые и урожайные

Любой огородник знает, что недостаточно просто закинуть семена в землю и ждать хороший урожай. Нужно тщательно выбрать посадочный материал. Особенно это касается томатов, коих существует огромное количество сортов. И у каждого есть свои особенности и требования по уходу.