В Башкирии с конца сентября растут цены на яйца и помидоры

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По данным статистики, за неделю — с 16 по 23 октября в магазинах республики выросли цены ряд товаров животного и растительного происхождения. В частности, речь идет о ценах на помидоры, яйца и огурцы.
Так, стоимость томатов выросла на 10,6%, составив 143,36 рубля за килограмм. Стоимость яиц выросла на 4,6% — 83,31 рубля. Огурцы подорожали на 4,5% — средняя стоимость зелёного овоща по итогам прошлой недели составила около 75,43 рубля.
Примечательно, что стоимость помидоров и яиц растет в Башкирии уже не первую неделю. Так, в начале октября их средняя стоимость составляла 105,03 рубля и 74,68 рубля соответственно. По итогам прошлой недели, согласно данным статистики, цена килограмма помидоров составила 129,73 рубля, а яиц — 79,72 рубля.
Одновременно с этим специалисты Башстата зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. К примеру, картофель подешевел на 5,8% — средняя стоимость 22.64 рубля за кг. Также подешевело детское питание. На 2,7% снизились цены на овощные консервы — 575,60 рубля и на 2,3% на сухие молочные смеси — 1041,67 рубля.