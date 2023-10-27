В Башкирии с конца сентября растут цены на яйца и помидоры

Одновременно с этим специалисты Башстата зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. К примеру, картофель подешевел на 5,8% — средняя стоимость 22.64 рубля за кг. Также подешевело детское питание. На 2,7% снизились цены на овощные консервы — 575,60 рубля и на 2,3% на сухие молочные смеси — 1041,67 рубля.