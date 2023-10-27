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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Башкирии за неделю выросли цены на помидоры, огурцы и яйца

В Башкирии с конца сентября растут цены на яйца и помидоры

27 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю выросли цены на помидоры, огурцы и яйца

Данные о ценах публикует Башстат.

По данным статистики, за неделю — с 16 по 23 октября в магазинах республики выросли цены ряд товаров животного и растительного происхождения. В частности, речь идет о ценах на помидоры, яйца и огурцы.

Так, стоимость томатов выросла на 10,6%, составив 143,36 рубля за килограмм. Стоимость яиц выросла на 4,6% — 83,31 рубля. Огурцы подорожали на 4,5% — средняя стоимость зелёного овоща по итогам прошлой недели составила около 75,43 рубля.

Примечательно, что стоимость помидоров и яиц растет в Башкирии уже не первую неделю. Так, в начале октября их средняя стоимость составляла 105,03 рубля и 74,68 рубля соответственно. По итогам прошлой недели, согласно данным статистики, цена килограмма помидоров составила 129,73 рубля, а яиц — 79,72 рубля.

Одновременно с этим специалисты Башстата зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. К примеру, картофель подешевел на 5,8% — средняя стоимость 22.64 рубля за кг. Также подешевело детское питание. На 2,7% снизились цены на овощные консервы — 575,60 рубля и на 2,3% на сухие молочные смеси — 1041,67 рубля.

#Общество#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Продукты#Продукты питания#Азамат Нухов#Сельскохозяйственные растения#Покупки#Новые магазины
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