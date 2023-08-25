МЧС сделало важное заявление для всех садоводов Башкирии

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Выходные для жителей Башкирии обещают быть холодными. Как сообщает МЧС Башкирии, в восточных районах ожидаются заморозки до -2. Появление тумана в ночное и утреннее время.
В субботу, 26 августа, в северных районах ожидаются дожди. Днём температура воздуха составит максимум +15, +20 градусов. Ночью она опустится до +2, +7 градусов.
В воскресенье, 27 августа, изменения в температуре небольшие. Днём столбики термометров поднимутся не выше +13, +18 градусов. Также возможны кратковременные дожди.
Хозяевам сельскохозяйственных растений рекомендуется обезопасить их на время похолодания.