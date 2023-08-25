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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

МЧС сделало важное заявление для всех садоводов Башкирии

МЧС сделало важное заявление для всех садоводов Башкирии

25 августа 2023, 14:48
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Садоводам рекомендуется позаботиться о своём хозяйстве в связи с надвигающимися на республику заморозками.

Выходные для жителей Башкирии обещают быть холодными. Как сообщает МЧС Башкирии, в восточных районах ожидаются заморозки до -2. Появление тумана в ночное и утреннее время.

В субботу, 26 августа, в северных районах ожидаются дожди. Днём температура воздуха составит максимум +15, +20 градусов. Ночью она опустится до +2, +7 градусов.

В воскресенье, 27 августа, изменения в температуре небольшие. Днём столбики термометров поднимутся не выше +13, +18 градусов. Также возможны кратковременные дожди.

Хозяевам сельскохозяйственных растений рекомендуется обезопасить их на время похолодания.

#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#МЧС#Заморозки#Анна Савельева#Сельскохозяйственные растения#Садоводы
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