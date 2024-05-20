Ошибки, из-за которых вы останетесь без урожая клубники: раскроем все секреты

Освещение: клубника — это солнцелюбивое растение, которое требует не менее 7 часов прямого солнечного света в сутки. Если участок расположен в тени деревьев, зданий или других растений, клубника может получать недостаточное количество света, что приведет к слабому росту, мелким и невкусным ягодам. Поэтому при выборе места следует убедиться, что оно хорошо освещено с утра до вечера.

Дренаж: клубника не переносит застоя воды в почве, так как это может привести к гниению корней и развитию болезней. Поэтому важно выбрать участок с хорошим естественным дренажем. Почва должна быть рыхлой и позволять воде быстро оттекать. Если участок склонен к застою воды, можно улучшить дренаж, добавив в почву песок, перлит или вермикулит. Также рекомендуется создать небольшие возвышения или грядки для посадки клубники, чтобы вода могла легко стекать.

Защита от ветра: хотя ягода и любит солнце, сильные ветры могут повредить её растения, особенно молодые и слабые. Поэтому при выборе места для участка следует учитывать защиту от ветра. Это может быть естественная защита в виде деревьев или кустарников, или искусственная — например, установка ветрозащитных щитов.