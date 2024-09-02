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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Когда собирать урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации

Когда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации

2 сентября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Когда собирать урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации
С приходом осени возникает вопрос: когда же лучше всего собрать урожай свёклы, чтобы сохранить её вкус и полезные свойства на долгие месяцы?

Осень неумолимо приближается, и хотя теплые дни еще радуют нас, пора задуматься о сборе урожая. Сегодня мы поговорим о свёкле: когда и как её лучше всего собирать, чтобы овощи долго хранились и радовали вас всю зиму. Нина Коновалова, дачник с большим стажем и блогер «Вдали от города», делится своими советами и наблюдениями.

Важность своевременного сбора урожая

Своевременность сбора оказывает существенное влияние на качество и срок хранения. Именно в этот период корнеплоды наполняются сахарами, что улучшает их вкус и питательные свойства. Если же вы соберете свёклу слишком рано, она будет менее вкусной и полезной.

— Свекла достигает наивысшего содержания полезных веществ в течение последних двух-трех недель своего роста, — отмечает Нина.

С другой стороны, перезревшие корнеплоды теряют свою плотность, становятся мягкими и дряблыми, а внутри могут возникнуть пустоты. Более того, свёкла — двухлетнее растение, и она может начать повторный рост, тратя накопленные питательные вещества.

— Если свекла перезревает, она становится более уязвимой к первым заморозкам, особенно это касается ее надземных частей, — добавляет дачница.
Важность своевременного сбора урожаяВажность своевременного сбора урожая
Важность своевременного сбора урожая
Фото: 1MI

Оптимальные сроки сбора свёклы в 2024 году

Сроки сбора могут варьироваться в зависимости от региона и выбранного сорта растения. Вот более подробная информация для различных групп сортов:

Ранние сорта:

  • Срок уборки: первая половина августа, обычно через 50-80 дней после появления всходов.
  • Примеры регионов: в средней полосе России ранние сорта можно собирать начиная с начала августа. Эти сорта идеальны для тех, кто хочет получить урожай раньше других и использовать свежую свеклу в летних блюдах.

Среднеспелые сорта:

  • Срок уборки: конец августа — начало сентября, спустя 80-100 дней после появления всходов.
  • Примеры регионов: в более умеренных климатических зонах, таких как южные регионы России или средняя полоса с благоприятным летом, среднеспелые сорта готовы к сбору в указанный период. Эти сорта обычно имеют больший размер и лучшее качество, чем ранние.

Поздние сорта:

  • Срок уборки: сентябрь — октябрь, через 100-135 дней после появления всходов.
  • Примеры регионов: в более холодных регионах или для тех, кто планирует хранить свеклу длительное время, предпочтительнее выбирать поздние сорта. Они лучше переносят низкие температуры и могут быть собраны перед наступлением заморозков.

Признаки зрелости свёклы

Чтобы узнать, созрел ли наш урожай, смотрите на верхушку, которая должна быть видна из земли. Если эта часть растения имеет диаметр около 4 сантиметров, значит свекла готова к сбору.

Если она достигает 7 сантиметров или больше, то корнеплод перезрел. Кроме того, вы увидите, что листья на свекле начинают желтеть и вянуть. Еще на корнеплоде появляются тоненькие белые корешки, это тоже говорит о том, что свекла созрела и готова к уборке.

Признаки зрелости свёклыПризнаки зрелости свёклы
Признаки зрелости свёклы
Фото: 1MI

Подготовка к уборке

За две недели до сбора урожая свеклы прекратите полив, выбрав для этого солнечный и теплый день. В случае дождливой погоды предварительно обсушите корнеплоды и подготовьте для них защищенное от дождя место, возможно, под крышей. Для аккуратного выкапывания вам может потребоваться использование садовых вил.

Как правильно подготовить свёклу к хранению

После сбора важно хорошо просушить урожай, чтобы предотвратить образование микроповреждений на кожуре и уменьшить риск порчи. Разложите корнеплоды на картоне или плотной ткани в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. Для полной сушки потребуется около двух-трех дней. Но не пересушите, так как это может привести к потере влаги и увяданию свеклы.

После тщательно осмотрите свеклу и отберите только целые корнеплоды без признаков болезней или механических повреждений, которые подходят для длительного хранения.

— Только целые и здоровые корнеплоды смогут долго храниться, — подчёркивает блогер.

Те, что не подходят для длительного хранения, лучше сразу переработать или использовать в ближайшее время.

Сортировка и хранение свёклы

Перед тем как поместить урожай на хранение, рекомендуется провести сортировку корнеплодов по размеру и времени созревания. Следует разделить средне- и позднеспелые сорта на отдельные группы. Корнеплоды среднего размера, имеющие диаметр примерно 10-12 см, обычно лучше всего сохраняют свои качества в течение длительного времени. Более крупные и мелкие экземпляры стоит хранить отдельно и использовать их в первую очередь.

Оптимальные условия для хранения:

  • Температура: от 0 до 2°C, но не выше 7°C.
  • Влажность: не более 90%.
  • Отсутствие света: хранилище должно быть тёмным.
  • Естественная вентиляция: помещение должно хорошо проветриваться.

При соблюдении этих условий свёкла сохранится в отличном состоянии на протяжении всей зимы.

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