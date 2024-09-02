Когда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации

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Осень неумолимо приближается, и хотя теплые дни еще радуют нас, пора задуматься о сборе урожая. Сегодня мы поговорим о свёкле: когда и как её лучше всего собирать, чтобы овощи долго хранились и радовали вас всю зиму. Нина Коновалова, дачник с большим стажем и блогер «Вдали от города», делится своими советами и наблюдениями.
Своевременность сбора оказывает существенное влияние на качество и срок хранения. Именно в этот период корнеплоды наполняются сахарами, что улучшает их вкус и питательные свойства. Если же вы соберете свёклу слишком рано, она будет менее вкусной и полезной.
— Свекла достигает наивысшего содержания полезных веществ в течение последних двух-трех недель своего роста, — отмечает Нина.
С другой стороны, перезревшие корнеплоды теряют свою плотность, становятся мягкими и дряблыми, а внутри могут возникнуть пустоты. Более того, свёкла — двухлетнее растение, и она может начать повторный рост, тратя накопленные питательные вещества.
— Если свекла перезревает, она становится более уязвимой к первым заморозкам, особенно это касается ее надземных частей, — добавляет дачница.
Сроки сбора могут варьироваться в зависимости от региона и выбранного сорта растения. Вот более подробная информация для различных групп сортов:
Чтобы узнать, созрел ли наш урожай, смотрите на верхушку, которая должна быть видна из земли. Если эта часть растения имеет диаметр около 4 сантиметров, значит свекла готова к сбору.
Если она достигает 7 сантиметров или больше, то корнеплод перезрел. Кроме того, вы увидите, что листья на свекле начинают желтеть и вянуть. Еще на корнеплоде появляются тоненькие белые корешки, это тоже говорит о том, что свекла созрела и готова к уборке.
За две недели до сбора урожая свеклы прекратите полив, выбрав для этого солнечный и теплый день. В случае дождливой погоды предварительно обсушите корнеплоды и подготовьте для них защищенное от дождя место, возможно, под крышей. Для аккуратного выкапывания вам может потребоваться использование садовых вил.
После сбора важно хорошо просушить урожай, чтобы предотвратить образование микроповреждений на кожуре и уменьшить риск порчи. Разложите корнеплоды на картоне или плотной ткани в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. Для полной сушки потребуется около двух-трех дней. Но не пересушите, так как это может привести к потере влаги и увяданию свеклы.
После тщательно осмотрите свеклу и отберите только целые корнеплоды без признаков болезней или механических повреждений, которые подходят для длительного хранения.
— Только целые и здоровые корнеплоды смогут долго храниться, — подчёркивает блогер.
Те, что не подходят для длительного хранения, лучше сразу переработать или использовать в ближайшее время.
Перед тем как поместить урожай на хранение, рекомендуется провести сортировку корнеплодов по размеру и времени созревания. Следует разделить средне- и позднеспелые сорта на отдельные группы. Корнеплоды среднего размера, имеющие диаметр примерно 10-12 см, обычно лучше всего сохраняют свои качества в течение длительного времени. Более крупные и мелкие экземпляры стоит хранить отдельно и использовать их в первую очередь.
Оптимальные условия для хранения:
При соблюдении этих условий свёкла сохранится в отличном состоянии на протяжении всей зимы.
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