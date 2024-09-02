Когда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации

Осень неумолимо приближается, и хотя теплые дни еще радуют нас, пора задуматься о сборе урожая. Сегодня мы поговорим о свёкле: когда и как её лучше всего собирать, чтобы овощи долго хранились и радовали вас всю зиму. Нина Коновалова, дачник с большим стажем и блогер «Вдали от города», делится своими советами и наблюдениями.