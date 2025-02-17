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Сахарный диабет

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Февраль
Критика Путина аукнулась врачам Башкирии
17 февраля, 17:14
Август 2024
Школьников Башкирии будут кормить по спецменю
26 августа 2024, 12:45
Школьникам запретили мобильники в Башкирии
На уроках дети должны учиться, а не снимать контент для соцсетей, считают в региональном парламенте.
14 августа 2024, 06:38
Бастрыкин заинтересовался закрытием уникального детсада в Уфе
В столице Башкирии разгорается скандал вокруг детсада №238 — единственного для дошкольников-диабетиков, сообщает Следком России.
7 августа 2024, 09:41
Июль 2024
Радий Хабиров призвал «сделать это»
31 июля 2024, 06:44
Апрель 2024
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
27 апреля 2024, 07:02

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