Бастрыкин заинтересовался закрытием уникального детсада в Уфе

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Детское учреждение, расположенное на Парковой, 6 в Уфе стал объектом внимания не только родителей, но и правоохранительных органов. По информации родительского сообщества, местные власти планируют изменить разрешённый вид землепользования и застроить эту местность. Для семей с детьми, нуждающимися в особом внимании из-за заболевания сахарным диабетом, такая новость стала настоящим ударом.
Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на обращения обеспокоенных родителей и запросил доклад у руководителя следственного управления Башкирии. Начали уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Исследуются обстоятельства возможного закрытия уникального образовательного учреждения и доводы родителей.
Неудивительно, что уфимцы активно выступают за сохранение детсада. Ведь подобные учреждения играют жизненно важную роль для детей с хроническими заболеваниями — здесь они получают необходимую медицинскую помощь и внимание специалистов. Родители уверены: закрытие такого сада лишит их детей возможности получать качественное образование в безопасной среде.