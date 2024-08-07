Бастрыкин заинтересовался закрытием уникального детсада в Уфе

Детское учреждение, расположенное на Парковой, 6 в Уфе стал объектом внимания не только родителей, но и правоохранительных органов. По информации родительского сообщества, местные власти планируют изменить разрешённый вид землепользования и застроить эту местность. Для семей с детьми, нуждающимися в особом внимании из-за заболевания сахарным диабетом, такая новость стала настоящим ударом.