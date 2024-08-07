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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Бастрыкин заинтересовался закрытием уникального детсада в Уфе

Бастрыкин заинтересовался закрытием уникального детсада в Уфе

7 августа 2024, 09:41
Фото: Александр Бастрыкин
В столице Башкирии разгорается скандал вокруг детсада №238 — единственного для дошкольников-диабетиков, сообщает Следком России.

Детское учреждение, расположенное на Парковой, 6 в Уфе стал объектом внимания не только родителей, но и правоохранительных органов. По информации родительского сообщества, местные власти планируют изменить разрешённый вид землепользования и застроить эту местность. Для семей с детьми, нуждающимися в особом внимании из-за заболевания сахарным диабетом, такая новость стала настоящим ударом.

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на обращения обеспокоенных родителей и запросил доклад у руководителя следственного управления Башкирии. Начали уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Исследуются обстоятельства возможного закрытия уникального образовательного учреждения и доводы родителей.

Неудивительно, что уфимцы активно выступают за сохранение детсада. Ведь подобные учреждения играют жизненно важную роль для детей с хроническими заболеваниями — здесь они получают необходимую медицинскую помощь и внимание специалистов. Родители уверены: закрытие такого сада лишит их детей возможности получать качественное образование в безопасной среде.

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